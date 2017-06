Petra Kiers wilde graag het volgende weten:

In Engeland zag ik langs de snelweg heel vaak het bord "no hard shoulder for ......yards/miles". Het schijnt iets te maken te hebben met het ontbreken van vluchtstroken, maar waarom noemen ze dat een 'hard shoulder'?

