Tour de Bieb: Discoverkids

Afgelopen woensdag konden kinderen in Bibliotheek Ommoord terecht om even lekker te slopen: de workshop Discoverkids workshop stond daar op het programma. Laptop, dvd-spelers, wekkers, oude telefoons: alles kon uit elkaar gehaald worden. Onze eigen enthousiaste slopert Davey Euwema was er bij.

Denk je na het luisteren van dit item ‘he, daar wil ik mijn steentje wel aan bijdragen? De organisatie zit te springen om vrijwilligers! Kijk op www.discoverkids.nl voor meer informatie. Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.