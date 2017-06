Oud-Major Leaguers naar Rotterdam

Drie voormalige Major Leaguers komen in juli naar het World Port Tournament Baseball in Rotterdam. Het gaat om de Amerikaanse ex-honkballers Brad Pennington, Desi Relaford en Kerry Robinson, die gratis clinics gaan geven aan kinderen van zes tot zestien jaar.

In het kader van de Legends for Youth Clinic Series maken Pennington, Relaford en Robinson een tour door Duitsland en Nederland. Op zaterdag 1, zondag 2, woensdag 5 en vrijdag 7 juli worden er vijf clinics gehouden in het Neptunus Familiestadion. Op woensdag zijn er twee clinics.

Het is de eerste keer dat de Legends for Youth Clinic Series, een initiatief van de Major League Baseball Players Alumni Association (MLBPAA), in Nederland worden georganiseerd.

World Port Tournament

Aan de zestiende editie van het WPT, dat van 1 tot en met 9 juli in Rotterdam wordt gehouden, doen vijf landen mee: Nederland, Cuba, Curaçao, Japan en Taiwan. Het Nederlandse honkbalteam speelt op de eerste dag tegen de Taiwanese ploeg.

Het WPT wordt in de oneven jaren georganiseerd. In de even jaren vindt de Haarlemse Honkbalweek plaats. Cuba won de vorige twee edities van het WPT.