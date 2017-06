Neptunus te sterk voor Twins

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zaterdag de thuiswedstrijd tegen Glaskoning Twins in de hoofdklasse gewonnen. Het Rotterdamse honkbalteam versloeg de hekkensluiter met 9-4.

Neptunus kende na de winst van de Europa Cup een moeizame week. Ronald Jaarsma, coach van Neptunus, wilde zijn spelers niet overbelasten en paste daarom veel wissels toe: "Sommige jongens gaven aan dat ze minder scherp waren, doordat zij slecht hadden geslapen. Ze waren nog moe van de Europa Cup. Dan moet je de schade beperken." Volgens de coach is Neptunus na het Europese succes weer terug op aarde. "De wedstrijden na de Europa Cup zijn de moeilijkste potjes", aldus Jaarsma.

Vandaag startte Diego Markwell als pitcher. Neptunus stond in de vierde inning met 7-2 voor en liep vervolgens uit naar een 9-4 overwinning. Loek van Mil maakte zijn rentree bij de Rotterdammers. Hij kwam sinds maart niet meer in actie voor Neptunus.

Eerder deze week boekte Neptunus al een 12-10 zege op de Twins. Morgen spelen beide teams in Oosterhout weer tegen elkaar. Neptunus staat in de hoofdklasse op een tweede plaats met 31 punten uit twintig wedstrijden. Amsterdam is na 21 wedstijden koploper met 36 punten.