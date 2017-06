Primeur: Rotterdamse wijk gaat eigen zonne-energie opvangen

Rotterdam heeft de eerste wijk met buurtbewoners die samen zonnestroom opwekken. Zaterdagmiddag werden de zonnepanelen officieel in gebruik genomen.

Op een sporthal aan de Noorderhavenkade in de wijk Blijdorp zijn 192 panelen gelegd. Zo’n vijftig omwonenden hebben hieraan meebetaald.

De initiatiefnemers achter Blijstroom willen Rotterdam schoner en duurzamer maken. Maar niet iedereen in de stad heeft een dak of ruimte om zonnepanelen kwijt te kunnen. Voor 200 euro konden de bewoners daarom een paneeldeel kopen.

Dakboeren

Ze noemen zichzelf inmiddels dakboeren die dus geen groenten en fruit, maar kilowatturenoogsten met als resultaat een lagere energierekening. "Het is mooi dat ik nu ook de kans heb om mijn steentje bij te dragen", legt bewoner Arie Lengkeek uit. "Ik woon in een appartement, dus zonnepanelen waren voor mij nooit een optie."

Voor de kersverse investeerders was het met het mooie weer gelijk een vruchtbare dag. "Ik hoor de meter lopen!"

Nu het project Noorderhavenkade is gelukt heeft Blijstroom al een tweede dak op het oog in het Liskwartier, ook in Rotterdam-Noord. De verkoop hiervan is inmiddels van start gegaan.