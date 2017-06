Van der Stel figurant op EK triatlon

Marco van der Stel heeft zaterdag op de Europese kampioenschappen triatlon in het Oostenrijkse Kitzbühel zijn slag niet kunnen slaan. De triatleet uit Capelle aan den IJssel eindigde op het EK op een 33e plaats.

De start van Van der Stel was nog zo positief. Na 1,5 kilometer zwemmen kwam hij als eerste uit het water, maar hij verloor de aansluiting met de kopgroep tijdens de daaropvolgende 40 kilometer fietsen. Dat had als gevolg dat Van der Stel als 33e over de finish kwam na de resterende 10 kilometer hardlopen.

De 26-jarige, Nederlandse triatleet moest ruim vier minuten toegeven op winnaar João Pereira uit Portugal, die binnenkwam in een tijd van 1 uur, 45 minuten en 31 seconden. Van der Stel was onlangs ziek, waardoor hij vorige week de wedstrijd in de Triathlon Series aan zich voorbij moest laten gaan.