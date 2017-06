Geen zege voor Van der Mark door pech

Michael van der Mark (archieffoto)

Michael van der Mark was zaterdag op koers om zijn eerste overwinning in het WK Superbike te pakken, maar de 24-jarige motorcoureur uit Rotterdam werd in een kansrijke positie op het Italiaanse circuit van Misano getroffen door pech.

Van der Mark, die de vijfde startplaats had, nam in de tweede ronde de leiding over van de Britse coureur Jonathan Rea. De Rotterdammer leek op de weg naar de winst, maar hij verloor in de vijftiende ronde door een nog onbekende oorzaak de controle over zijn Yamaha. In een snelle bocht ging zijn achterband ineens kapot. De Britse coureur Tom Sykes (Kawasaki) pakte uiteindelijk de winst op het circuit van Misano.