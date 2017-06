POLL: waar moet Feyenoord eventueel gehuldigd worden?

Volgens 51% van de bijna 800 stemmen moet Feyenoord bij een mogelijk kampioenschap in 2018 in de Kuip gehuldigd worden.

Vanwege een grote verbouwing kan Feyenoord volgend seizoen een mogelijk kampioenschap waarschijnlijk niet op de Coolsingel vieren. De sportredactie van RTV Rijnmond vroeg aan haar volgers op Twitter waar de Rotterdammers misschien een feestje moeten bouwen als het landskampioenschap wordt geprolongeerd.

Bijna achthonderd mensen brachten hun stem uit op de Twitterpagina van RTV Rijnmond Sport . We gaven vier opties: In de Kuip, Parkeerplaats Ahoy, Kralingse Boys of geen huldiging.

De meerderheid van de stemmers kiest voor een feest in eigen huis: 51% van de stemmers wil een huldiging in de Kuip. De parkeerplaats van Ahoy (26%) en het Kralingse Bos (18%) volgen op ruime afstand. Slechts 8% van de stemmers lijkt geen zin te hebben in een titelfeest, want zij willen geen huldiging. In elk geval geniet de Kuip jullie voorkeur.