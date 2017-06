Auto verborgen na aanrijden voetganger Maasboulevard

Hij reed na de aanrijding op de Maasboulevard in februari 2015 door en zijn vrienden verborgen zijn auto. Het 28-jarige slachtoffer uit Den Haag overleed een paar dagen later alsnog. De vermoedelijke dader, een 33-jarige Rotterdammer, en twee vrienden, staan maandag in Rotterdam terecht.

De verdachte reed op zondagmorgen 22 februari 2015 tegen half vier over de Maasboulevard richting de Boompjes. De Rotterdammer had zijn auto op cruise control staan. Ter hoogte van de Oude Haven en Club Vie stak een groep mensen over.

Justitie verwijt de 33-jarige Rotterdammer dat hij niet controleerde of de voetgangers bij het zebrapad stopten of doorliepen. Ook paste hij zijn snelheid aan.

De verdachte reed door en raakte de 28-jarige vrouw uit Den Haag, die overstak, vol. Daarna reed hij richting de Boompjes door en liet het slachtoffer achter.

De vrouw overleed een aantal dagen later. De verdachte had zich toen inmiddels gemeld. Door zijn aanwijzingen werd de auto, die veel schade had, alsnog gevonden.

Zoutmanstraat

Justitie verdenkt twee vrienden van de man, een 21-jarige Schiedammer en een 25-jarige Rotterdammer, de auto in een garage in de Zoutmanstraat te hebben verstopt. Daarom staan ook zij maandag in Rotterdam terecht.