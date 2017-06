VOMI heft zichzelf op

De Vereniging Oud-Militairen Indië en Nieuw-Guineagangers wordt eind volgend jaar opgeheven. Dat heeft VOMI-voorzitter Ger de Jong van de afdeling Zuid-Holland zaterdag tijdens de Ridderkerkse Veteranendag gezegd.

De VOMI had in 1999 nog 12-duizend leden.

Daarvan zijn er op dit moment nog maar ongeveer 2-duizend over.

In een toespraak tijdens de Veteranendag bedankte burgemeester Any Attema van Ridderkerk de oud-militairen.

Attema noemde hun bijdrage aan vrijheid en vrede ‘waardevol’. Ze noemde daarbij ook de Nederlandse militaire bijdrage aan vredesmissies in Afghanistan, Mali en Irak.