Veel schade bij grote brand in Leerdam

Brandweer (archieffoto Thijs Kern)

In de binnenstad van Leerdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. Er is veel schade.

De brand was in een winkel en bovenwoning in de Hoogstraat. Bij het bestrijden van het vuur werden 100 brandweermensen ingezet. De politie hield het publiek op afstand om de brandweer zijn werk te kunnen laten doen. Ook twee omliggende panden raakten door de brand beschadigd. Er raakte niemand gewond.