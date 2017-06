Nacht van Vluchteling levert recordbedrag op

De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 1,5 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de Stichting Vluchteling.

In de nacht van zaterdag op zondag hebben in totaal ongeveer 5000 mensen 40 kilometer gelopen. Er waren drie routes. Een daarvan ging van Rotterdam naar Den Haag. Burgemeester Ahmed Aboutaleb en zangeres Hadewych Minis zwaaiden de ongeveer 1500 wandelaars uit die vanuit Rotterdam vertrokken. De andere twee routes waren van Arnhem en naar Nijmegen en in en rond Amsterdam.

De sponsorloop is bedoeld om aandacht te vragen voor de meer dan 65 miljoen mensen over de hele wereld die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. Dat is het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog.