Patiënt sticht brand bij Delta Psychiatrisch Centrum

Een patiënt van het Delta Psychiatrisch Centrum in Poortugaal heeft daar zondagochtend brand gesticht. Dat meldt de politie.

Het vuur kon snel worden geblust. Een aantal mensen is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze rook hadden ingeademd. Onder hen waren enkele politieagenten.

De patiënt liep letsel op toen hij door een politiehond werd gebeten. Het was volgens de politie nodig om de hond in te zetten om hem onder bedwang te krijgen. De patiënt is vanwege het letsel naar een ziekenhuis gebracht.