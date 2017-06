Meerkamper Vos zet punt achter carrière

Ingmar Vos (rechts)

Meerkamper Ingmar Vos heeft zijn atletiekcarrière beëindigt. Een achillespeesblessure zat hem de laatste tijd in de weg. Vos wilde dit jaar nog meedoen aan het WK in Londen, maar zijn lichaam laat het naar eigen zeggen niet meer toe. In een video op de website van 'Losse Veter' zegt hij: "Ik ben er klaar mee."

Vos nam deel aan de WK's van 2009, 2011 en 2013 en in 2012 was hij actief op de Olympische Spelen van Londen. In de Olympische tienkamp eindigde hij toen op de 21e plaats. "Ik heb een heel mooie carrière gehad, het enige wat daaraan ontbreekt is een medaille.'' In 2012 zette hij bij de meerkamp van Götzis zijn persoonlijk record van 8224 punten neer.