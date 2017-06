Historicus Jan Kikkert overleden

De historicus Jan Kikkert is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Hij was onder andere geschiedenisleraar aan het Montessori Lyceum in Rotterdam en de Rijksscholengemeenschap in Brielle. Hij woonde jarenlang in Oostvoorne.

Jan Kikkert was vaak te horen en te zien op RTV Rijnmond, vooral als het ging over de Oranjes.

Hij schreef tientallen boeken over het Koninklijk Huis. Bekende werken zou onder meer 'Juliana 80 jaar', 'Crisis op Soestdijk. Nederland als bananenmonarchie' en 'Willem-Alexander: Prins van Oranje'.