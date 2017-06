De politie heeft een 26-jarige Rotterdammer aangehouden, omdat hij thuis een luchtdrukwapen had liggen.

De man werd opgepakt op de Wolphaertstraat in Oud-Charlois. De politie was getipt over mannen die met vuurwapens over straat zouden lopen.

Uiteindelijk werd er maar één wapen gevonden en dat was een zogeheten veerdrukwapen. Het gaat om een bepaald type luchtdrukwapen waarbij een veer in de loop een zuiger in beweging zet.