Leefbaar Rotterdam wil geld terughalen van zus Aboutaleb

''Het geld moet terug'', zegt Bart-Joost van Rij van Leefbaar Rotterdam. Dat is zijn reactie op de berichten dat de zus van burgemeester Aboutaleb subsidie achterover heeft gedrukt als penningmeester van een Rotterdamse stichting.

''Het is overheidsgeld. Het is geld van jou en mij, dat we in vertrouwen geven'', zegt Van Rij zondag tegen RTV Rijnmond.

''Het is hetzelfde verhaal met iedere fraude en we hebben dat na de Waterfrontfraude duidelijk aangegeven als aanbeveling. Als het ergens in het buitenland verdwijnt, zorg er dan in ieder geval voor dat die mensen nooit meer een cent kunnen verdienen in dit land.''

Vrijdag stond Latifa Aboutaleb voor de rechter. Het OM verdenkt haar ervan als penningmeester van de stichting Noord Bruist een paar jaar geleden 63.325 euro in eigen zak te hebben gestoken.

Het geld zou ze hebben gebruikt om de huur te betalen, maar ook voor kleding, de kapper en boodschappen.

Latifa Aboutaleb zei tijdens de rechtszaak in Amsterdam weinig. Alleen dat ze 'dingen anders had moeten doen'.

Dat de verdachte de zus is van de burgemeester van Rotterdam, vindt Van Rij ingewikkeld. "Het is lastig. Het is lastig voor beiden.''

''Het heeft ook twee kanten natuurlijk. Je komt in dat soort stichtingen natuurlijk wel mensen uit dezelfde kringen tegen. Het is nooit de zus van mijn buurvrouw'', besluit Van Rij.