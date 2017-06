Fontein gaat per ongeluk af op drukke Dordtse markt

De fontein op het Statenplein in Dordrecht is zondag door een fout afgegaan op het moment dat daar de Stoffenbeurs werd gehouden. Handelaren en bezoekers kregen de volle laag toen er plotseling water uit de spuitmonden van de fontein omhoog schoot.

Op vrijdagen en zaterdagen staat de fontein uit als er markt is of een ander evenement. Mogelijk is iemand bij de gemeente vergeten de fontein uit te zetten.

Na een kwartiertje lukte het de fontein uit te zetten en kon de markt weer normaal verder.