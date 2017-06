Raemon Sluiter: 'Er wordt wel eens gejankt'

Raemon Sluiter is een druk bezet man. Hij reist met zijn pupil Kiki Bertens de wereld rond op zoek naar tennissuccessen en geniet daar nog altijd heel erg van. "Ik vind het werk waanzinnig leuk. Maar ik had het nog mooier gevonden als er 25 WTA-toernooien in Nederland waren geweest."

Verslaggever Ruud van Os sprak Sluiter vlak voor zijn trip naar het WTA-toernooi op gras in Mallorca. "We zijn vier en een halve week weggeweest tot aan Roland Garros. We zijn in één keer doorgegaan van Madrid naar Rome, van Rome naar Nürnberg en van Nürnberg naar Parijs. Daar hebben we anderhalve week gezeten om daarna even een weekje thuis te zijn. Afgelopen week was er het WTA-toernooi in Rosmalen en nu staan we alweer op Zestienhoven om naar Mallorca te gaan en daar mag Kiki dinsdag alweer spelen. Ik ben veel weg."

Vertrouwensband

Maar de drukke weken zijn voor Sluiter nog niet over. "Het toernooi in Mallorca begint morgen. De week erna is er een groot grastoernooi in Eastbourne in Engeland. Die gooien we er misschien uit omdat dat Kiki veel achter elkaar gespeeld heeft de afgelopen weken. Dan is het misschien goed om even de batterij op te laden voor Wimbledon, dat over twee weken begint. Na Wimbledon staan er nog twee toernooien op de planning; we hoeven ons niet te vervelen de komende weken."

De goede band tussen trainer Sluiter en speler Bertens, komt dan ook goed van pas. "Het werkt goed tussen ons. Er is een vertrouwensband en de resultaten zijn goed. Ons schema is heel het jaar eigenlijk druk en je bent gewoon op elkaar aangewezen. We hebben niet zo'n relatie zoals sommige trainers met pupillen hebben, dat je om 11 uur afspreekt in Mallorca en dat je traint tot een uur of twee en dat je dan zegt: ik zie je morgenochtend om 11 uur weer voor de volgende training. Nee, je bent samen, je gaat 's avonds samen eten en je gaat ook dingen over je privéleven bespreken. Als zij morgenochtend chagrijnig is omdat ze nog steeds nog niet zo van het gras houdt, of ze heeft net ruzie gehad met haar vriendje, dan moet ik dat weten om het te kunnen duiden. Het vergt veel eerlijkheid, je deelt je gevoelens en dan wordt er ook wel eens gejankt."

Toekomst

Wat de toekomst Sluiter brengt, weet Sluiter nog niet precies. "Het veiligste is denk ik om te zeggen dat ik over 5 à 10 jaar nog ergens op een tennisbaan te vinden ben. Of dat met een eigen tennisschool is of met een speler op reis, dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk zal het in ieder geval niet met Kiki zijn. Zij maakt er geen geheim van dat ze op haar 35e niet meer wil tennissen en dat ze dan het liefst met twee of drie kleintjes op de bank zit. Maar misschien wel met een andere speler. Alleen wil ik daarbij wel zeggen dat dit leven heftig is. Het is wel mooi, maar we zijn wel dertig weken per jaar weg en ik zet mij sociale leven nuom het maximale uit haar carrière te halen. Ik zal dus nog wel op een tennisbaan staan, maar ik weet niet of dat in Mallorca zal zijn."