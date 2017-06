Historische binnenstad Leerdam aan ramp ontsnapt

Het scheelde niet veel of de historische binnenstad van Leerdam was voor een groot deel in de as gelegd. "Een pluim voor de honderd brandweerlieden", aldus burgemeester Tjerk Bruinsma zondagmiddag.

In de Hoogstraat in het centrum van Leerdam woedde in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand in een winkelpand. Honderd brandweerlieden werden eropaf gestuurd. "Gezien de ontwikkeling van de brand was de kans groot dat het zou overslaan naar andere panden", zegt Arjan Boer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. "Daarom hebben we hoog ingezet en veel personeel en materieel opgeroepen." Doodeng

Omwonenden kregen de schrik van hun leven. "Eerst viel het internet uit en daarna de stroom", aldus een buurtbewoonster. "Ik vond het doodeng. We hebben dit droomhuis pas geleden gekocht en ik zag onze droom zo in duigen vallen." "Ongelooflijk", zegt ook burgemeester Bruinsma als hij een kijkje komt nemen in de Hoogstraat. "Het is een wonder dat het niet is overgeslagen naar omliggende panden." Dichtbebouwde binnenstad

Veel historische binnensteden in Nederland zijn dichtbebouwd. Zo ook Leerdam. In het centrum staan alle monumentale panden tegen elkaar aangebouwd. Tuinen zijn er nauwelijks. Als één gebouw in de brand vliegt, is er een grote kans dat het vuur overslaat naar omliggende panden. Veel huizen zijn honderden jaren oud en gemaakt van hout. "Gelukkig stond de wind de andere kant op", zegt een omwonende. "Daardoor waaiden de vlammen van de huizen af in plaats van ernaartoe. Binnenstad gered

Burgemeester Bruinsma spreekt vol lof over de brandweer. "Ze hebben echt een geweldige prestatie geleverd vannacht. Van alle kanten is er geblust met veel materieel. Dat heeft al die mooie panden in onze binnenstad gered."