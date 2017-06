Deurloo verslaat Zonderland op rekstok

Rotterdammer Bart Deurloo heeft op het NK Turnen in Ahoy Olympisch Kampioen Epke Zonderland verslagen op het onderdeel rekstok. Deurloo werd eerste met een puntenaantal van 14.700, Zonderland volgde met 14.350 punten.

Zonderland werkt op dit moment aan een oefening met vijf vluchtelement op rij. De Olympisch kampioen moest in Rotterdam echter het goud aan Deurloo laten die gisteren ook al goud pakte op het onderdeel meerkamp.

Anthony van Assche behaalde ook succes. Hij werd tweede op het onderdeel ringen. Youri van Gelder werd met een klein verschil eerste.

De Ridderkerker was achteraf tevreden over zijn prestatie. "Ik ben zeker wel tevreden. Ik heb een EK gehad wat niet goed is gegaan en toen ben ik op vakantie geweest, maar heb ik toch het besluit genomen om hieraan mee te doen. Ik heb een moeilijkere oefening gedaan dan gisteren en die is zeker wel oké gegaan."

Frank Rijken deed, buiten mededinging, mee op het onderdeel brug.