Sinclair Bischop: 'Terugkeer Boëtius ligt aan Basel'

De transfermarkt is geopend en de geruchtenmolen maakt alweer overuren. Feyenoord wordt de laatste tijd sterk gelinkt aan oude bekenden Jean-Paul Boëtius en Robin van Persie. Verder wordt aan topscorer Nicolai Jørgensen getrokken en de vraag is of hij nog te behouden is. Feyenoord-verslaggever Sinclair Bischop bespreekt in gesprek met Clay Ruperti onder andere deze transfergeruchten.

De komst van Boëtius is volgens Bischop realistisch. "Zowel Feyenoord als Boëtius hebben de intentie om een contract met elkaar aan te gaan. Alleen is er nog een derde partij en dat is zijn club FC Basel. De onderhandelingen tussen Feyenoord en Basel zullen deze week plaatsvinden en dan komt Boëtius er zelf wel met Feyenoord uit. Hij heeft aangegeven dolgraag terug te willen na een mislukt avontuur. Dus is kans wel groot dat dat goed gaat komen, als Basel meewerkt. Die club heeft niet heel veel geld voor hem neergeteld, zo'n 2.9 miljoen euro. Zij zullen wel doorhebben dat ze geen winst op hem gaan maken en ik verwacht dat de transfersom zo rond de twee miljoen zal liggen."

Het hernieuwde huwelijk tussen Boëtius en Feyenoord zou volgens de Feyenoord-watcher wel eens een succes kunnen worden. "Boëtius is een speler die gewoon veel vertrouwen nodig heeft. Vilhena zat bijvoorbeeld ook op een zijspoor bij Feyenoord, daarvan dacht iedereen van: is hij wel zo'n groot talent? En hij is, zeker door de warme band met de trainer van Bronckhorst, helemaal opgebloeid. Dat zou ook bij Boëtius kunnen gebeuren. Hij komt dan weer terug in zijn vertrouwde eigen stad Rotterdam, met een spelersgroep waar veel vrienden in zitten."

Nicolai Jørgensen

Deense media melden dat de topscorer van de Eredvisie naar Everton zou kunnen verkassen. "Er zou een bod zijn gedaan van 20 miljoen. Je hoeft geen geleerde te zijn om wel te weten dat clubs lijstjes afgaan, zoals de topscorers van alle competities. Dan zien ze in Nederland dat Jørgensen het heel goed heeft gedaan qua goals en assist. Dat hij op de radar staat is dus logisch. Everton, gaat Lukaku verliezen en lijkt het me dat ze wel een spits halen die er meteen staat.

Opmerkelijk is wel dat zowel Ronald als Erwin Koeman nog geen twee maanden geleden in een interview aangaven, dat ze het een goede spits vinden, maar het geen spits vinden voor de eerste negen ploegen in Engeland. Ze werden achtste en ze willen hogerop, dus het zou heel vreemd zijn dat ze hem nu binnenhalen. Als ze een spits al Lukaku laten gaan, dan denk ik dat ze voor een spits van een ander kaliber gaan."