Punjab wint Rotterdamse cricketderby

cricket

Punjab heeft de Rotterdamse cricketderby gewonnen van VOC. Punjab kwam tot 99 runs (1 out), VOC tot 97 runs (all out). Punjab bezet nu de vijfde plek, VOC is slechts één plek verwijderd van de laatste plek.

Twee andere regioploegen kwamen ook in actie. Het Schiedamse Hermes DVS leed de negende nederlaag op rij. Dit keer werd er in Amsterdam verloren van VRA. De Amsterdammers behaalden 239 (5) runs terwijl Hermes DVS daar slechts 78 (all out) tegenover kon zetten. De Schiedammers staan sinds het begin van de competitie stijf onderaan met 0 punten. Lang zag het ernaar uit dat het eveneens Schiedamse Excelsior '20 zijn ongeslagen status zou verliezen in de thuiswedstrijd tegen ACC. Maar in de laatste van de 50 overs, wist Excelsior '20 toch nog de winnende run te scoren en blijft het de trotse ongeslagen koploper van de cricket topklasse. Het eindigde in Schiedam uiteindelijk in 249 (4) tegenover 243 (8).