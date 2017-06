Martina plaatst zich niet voor WK in Stockholm

Churandy Martina is in Stockholm als zesde geëindigd op de 100 meter bij de Diamond League. De 31-jarige atleet van Rotterdam Atletiek liep naar een tijd van 10.00 seconden, maar haalde desondanks geen WK-ticket. Hij liep onder de WK-limiet van 10.12, maar de race werd niet meegeteld met de WK-kwalificatie omdat er met 4,8 meter per seconde te te veel rugwind stond.

Het is Martina dus nog altijd niet gelukt om een WK-ticket binnen te slepen in Londen. De komende wedstrijden krijgt hij nog wel de kans om zich te plaatsen. Andre de Grasse won de race met een tijd van 9,69 seconden, maar ook die tijd werd gelopen met te veel rugwind.