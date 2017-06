Reconstructie ongeval waarbij Dordtse docent omkwam

De straat waar het echtpaar werd doodgereden - Foto: Jack Brekelmans (ANP)

In Tilburg is zondagavond de reconstructie van het ongeval waarbij een docent van basisschool De Werelwijzer in Dordecht om het leven kwam. Dat meldt Omroep Brabant. Gemeten wordt onder meer hoe hard de bestuurder van de auto moet hebben gereden.

Het ongeluk was eind oktober op de Bredaseweg in Tilburg. De 62-jarige docent Bert en zijn 59-jarige vrouw Henriëtte uit Rijen werden geschept toen ze vlakbij een bushalte de straat overstaken. Ze overleden beiden vrijwel direct. Doorrijder

De bestuurder reed door na het ongeluk, maar meldde zich later op het politiebureau. Het gaat om een 23-jarige man uit Tilburg. Volgens getuigen had de bestuurder vlak voor de fatale klap een bus ingehaald. Toch kwam de man half februari vrij in afwachting van zijn proces. De rechter vond niet dat was aangetoond dat er sprake was van zeer ernstig roekeloos rijden. Rijproeven

De reconstructie duurt de hele avond. Volgens een verslaggever van

Omroep Brabant worden na 22.00 uur rijproeven gedaan.