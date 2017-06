Basculetours groot succes tijdens Dag van de Architectuur Rotterdam

De Erasmusbrug Rotterdam - Foto: Bas Czerwinski Gluren bij de buren tijdens de Dag van de Architectuur - Foto: Bas Czerwinski

Bijna 8000 mensen hebben het afgelopen weekeinde in Rotterdam gesnoven aan de 31ste Dag van de Architectuur. Dat is iets minder dan vorig jaar. Bezoekers konden op twee locaties in de stad dingen bekijken, in het Maritiem District en op de Wilhelminapier.

De Dag van de Architectuur bestaat uit openstellingen van bijzondere gebouwen, excursies en ontmoetingen. Ook kunnen mensen Gluren bij de buren, of liever een kijkje nemen in huizen van particulieren met een bijzonder uitzicht. Basculetours

Een groot succes waren dit jaar volgens de organisatie de tours onder de Erasmusbrug. Die waren al na één dag volgeboekt. Tijdens de Basculetour daalden de bezoekers dertig meter af in de zogeheten basculekelder van de Erasmusbrug. In de kelder kregen de bezoekers informatie over het ontwerp van de brug en over het basculemechanisme waarmee de brug open en dicht gaat. Het basculemechanisme is het grootste en met 1 miljoen kilo het zwaarste in West-Europa. Juist zondagmiddag ging de Erasmusbrug in storing. Rond 13.45 uur ging de slagboom niet meer open. De Basculetours werden even stilgelegd, maar iets na 15.00 uur weer hervat. Editie 2018

De Dag van de Architectuur wordt ook volgend jaar in het Maritiem District en op de Wilhelminapier gehouden. Ook komt er in 2018 een derde gebied bij. Welke dat is, wordt nog niet bekendgemaakt.