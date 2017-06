Acties spoor Den Haag CS: ook overlast op overige trajecten

Leden van FNV Spoor leggen maandagochtend tijdens de ochtendspits het werk neer op Den Haag Centraal. Daardoor rijden er tussen 5.00 en 9.00 uur 's ochtends minder of geen treinen van en naar Den Haag Centraal. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, ook op andere trajecten.

FNV Spoor heeft ruim 6000 leden. Ze komen in actie omdat, zoals FNV Spoor zegt, "We al anderhalf jaar tegenover de directie aan tafel zitten en al anderhalf jaar er geen enkele beweging is bij NS."

De actievoerders eisen onder meer twee conducteurs op dubbeldekkers. Verder willen ze dat NS weer gaat meebieden op concessies voor regionale lijnen en stopt met het bezuinigen op personeel in de regio.

Ook in Zwolle wordt actie gevoerd. Maar hoewel de acties beperkt zijn tot twee stations, houdt de NS er rekening mee dat ze ook voor overlast kunnen zorgen in het overige treinverkeer.