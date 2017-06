Oud-Kamerlid Van Rossum (SGP) overleden

Van Rossum in 1992.

Oud-SGP-leider Henk van Rossum is overleden. Hij was bijna twintig jaar namens zijn partij lid van de Tweede Kamer.

Hij introduceerde tijdens de RSV-enquête in de jaren tachtig de term 'aangeschoten wild' toen minister Van Aardenne werd opgejaagd. De enquête onderzocht hoe scheepsbouwer RSV in 1983 failliet kon gaan.

Van Rossum werd geboren in Melissant, waar zijn vader wethouder was. Hij studeerde civiele techniek aan de TU in Delft.

Hij werkte in onze regio bij de Nederlandse Heidemaatschappij en bij Rijkswaterstaat op Goeree-Overflakkee.

In de jaren zestig, zeventig en tachtig zat Van Rossum namens de SGP lid van de Tweede Kamer, waarvan de laatste vijf jaar als fractievoorzitter. Hij was 97 jaar.