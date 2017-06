Explosievenexpert onderzoekt pinautomaat Ridderkerk

Een supermarkt aan het Dillenburgplein in Ridderkerk is maandagochtend later opengegaan vanwege een verdachte situatie rond de pinautomaat. Er waren 's nachts gaatjes geboord in het apparaat dat zit in de gevel van de supermarkt.

Een explosievenexpert van de politie werd opgeroepen, omdat werd gevreesd dat criminelen explosieven in de automaat hadden gestopt om deze op te blazen. Rond 08.30 uur bleek dat de criminelen alleen gaatjes hadden geboord. Mogelijk zijn ze gestoord tijdens hun werk en gevlucht. Na het onderzoek werd de omgeving weer vrijgegeven. De bewoners van woningen boven de pinautomaat hoefden hun huizen niet te verlaten tijdens de politieactie.