Brand in vuilniswagen Waalhaven

Foto: MediaTV

In de Eekhoutstraat in de Rotterdamse Waalhaven is de afvalbak van een vuilniswagen in brand gevlogen.

Volgens de brandweer is de brand onder controle, maar gaat de container waar de brand in woedt niet open. Er is een kraanwagen onderweg, die de klep moet openmaken. Als dat lukt, wordt de container gelijk volgegooid met water, om te voorkomen dat de brand in de vuilniswagen uitbreidt.