Vijf mensen helpen 75.000 Rotterdamse bomen de zomer door

Ze zijn maar met z'n vijven. Maar toch zorgt het kleine team van Stadsbeheer ervoor dat 75.000 bomen in Rotterdam de droge zomermaanden doorkomen.

Vooral bomen die net zijn aangeplant hebben het moeilijk. Door weinig wortelgroei kunnen deze bomen minder water opnemen dan volwassen exemplaren.

Stefan van der Heijden is een van hen: ''Het is fantastisch werk. Je bent bezig groen de zomer door te halen. Voorkomen is beter dan genezen. Als het blad geel begint te worden ben je eigenlijk al te laat.''

''Ik heb een bomenhart. We zorgen er echt wel voor om de bomen niet af te laten sterven zodat ze door de zomer komen.''

Zo'n 8000 bomen hebben zelfs dagelijks verzorging nodig om de warme zomer te overleven. Het team van Stadsbeheer is met deze bomen als sinds begin april bezig. "Toen zagen we al een korte hittegolf en moesten we snel handelen".

Voor mensen thuis heeft hij ook nog een advies. ''Meestal zijn het redelijk kleine bomen en kun je het met een paar gietertjes wel af.''