Win kaarten voor de openingsdag van het CHIO

Wie komende donderdag (22 juni) naar de openingsdag van het CHIO wil, moet nu een mail sturen naar sport@rijnmond.nl. Onder de inzenders verloten we 5x2 kaarten.

Het CHIO is het grootste paardensportevenement van Nederland. Van donderdag 22 juni tot en met zondag 25 juni zal er in het Kralingse bos op het allerhoogste niveau worden gestreden. Zo is er onder meer de landenwedstrijd dressuur én springen, de prachtige Kür op muziek en de Grand Prix van de Rotterdamse haven (springen). Naast een topsport-evenement is het CHIO ook een evenement dat bekend staat om sfeer en topentertainement. En de breedtesport wordt niet vergeten.

Alleen de winnaars van de kaarten krijgen bericht van ons. Zij krijgen twee E-tickets toegezonden.



RTV Rijnmond besteedt ook dit jaar veel aandacht aan het CHIO. Zo zenden wij op woensdag, donderdag en vrijdag een CHIO-journaal uit op tv. Op zaterdagavond en zondagmiddag worden de belangrijkste spring- en dressuurwedstrijden zelfs live uitgezonden. Ook Radio Rijnmond is er live bij op zondag.