Hardleerse foutparkeerder probeert wielkem door te zagen

Foto: politie

De politie heeft in Rotterdam-Noord een man opgepakt die bezig was met het doorzagen van een wielklem. De man had nog achttien parkeerboetes openstaan.

Handhavers zagen de man op de Gordelweg driftig bezig om zijn auto weer rijdend te krijgen door de wielklem door te zagen. Hij is overgedragen aan de politie. De boetes zijn uiteindelijk allemaal door de man voldaan.