Hitteplan in werking

Het Nationaal Hitteplan is van kracht geworden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert voldoende water te drinken, dunne kleding te dragen, lichamelijke inspanning 's middag te beperken en veel in de schaduw te blijven.

Ook moet iedereen er voor zorgen dat het in huis niet te warm wordt: airconditioning, zonwering en ventilatoren kunnen daarbij van pas komen.

Ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht zijn extra kwetsbaar bij hoge temperaturen. Vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn kunnen het gevolg zijn van aanhoudende hitte.

Het is maandagmiddag in de regio Rijnmond 29 graden. In het zuiden van het land kan het zelfs 31 graden worden.

Stadsbeheer spuit ook sommige bruggen nat. Door de hitte zet het metaal uit waardoor de bewegende delen vast kunnen lopen. Koelen met water moet dat voorkomen.

