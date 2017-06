Justitie eist werkstraf voor dodelijk ongeval op Maasboulevard

Justitie heeft een werkstraf van 240 uur geëist voor een dodelijk ongeval op de Maasboulevard in Rotterdam. Daar werd in februari 2015 een 28-jarige vrouw doodgereden.

Justitie spreekt van roekeloos rijgedrag van de 33-jarige bestuurder. Hij had zijn cruise control aanstaan.

De man is na het ongeval doorgereden. Volgens eigen zeggen omdat hij in paniek was. Twee vrienden van hem zouden hebben geholpen de auto te verstoppen in een garagebox.

Beide vrienden zeggen geen herinnering meer te hebben omdat ze dronken waren. Tegen hen is een werkstraf van 100 uur geëist.

Naast een taakstraf heeft justitie een voorwaardelijke celstraf van een half jaar gevraagd. Ook zou hij twee jaar lang niet mogen rijden.

'Kapot van'

De bestuurder heeft een brief gestuurd naar de nabestaanden, waarin hij zijn spijt betuigt. "Ik ben er kapot van. Als ik kon, zou ik de tijd willen terugdraaien."

De nabestaanden waren maandag niet aanwezig bij de rechtszaak in Rotterdam, omdat zij dat te emotioneel vonden.

De technische recherche heeft niet kunnen vaststellen hoe hard de auto heeft gereden. Onduidelijk is ook of de bestuurder rood of groen licht had.

Volgens de advocate van de bestuurder is het rijden met cruise control niet verboden en blijkt ook niet dat hij te hard reed.

Het slachtoffer dat werd geschept op een zebra belandde 16 meter verder op het wegdek. Zij overleed in het ziekenhuis. De voorruit van de auto was deels versplinterd.

'

Dronken

'

Justitie hecht geen waarde aan de verklaring van de twee vrienden van de bestuurder, die ook in de auto zaten, dat zij te dronken waren voor een herinnering.

"Op beelden van de garagebox aan de Zoutmanstraat is te zien dat zij praten, rondlopen, sleutels pakken. De politie noteert zelfs dat een van hen 'in een rechte lijn loopt.' Hun verklaring mag dan ook in de prullenbak."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.