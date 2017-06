Karsdorp op weg naar AS Roma

Rick Karsdorp staat op het punt Feyenoord te verruilen voor AS Roma. De Italiaanse club moet met Feyenoord nog onderhandelen over de transfersom voor de rechtsback.

Karsdorp en zijn management hebben afgelopen week al een gesprek gehad met AS Roma en mochten Feyenoord en de Italiaanse club eruit komen dan zal Karsdorp de overstap maken naar de Serie A.

De door Feyenoord opgeleide Karsdorp heeft zijn verbintenis in Rotterdam onlangs nog verlengd tot de zomer van 2021. Karsdorp had over interesse niet te klagen. Meerdere clubs uit de Bundesliga en de Premier League hebben ook geinformeerd naar de haalbaarheid van Karsdorp. Ook de stadgenoot van AS Roma, Lazio Roma wilde de 22-jarige verdediger uit Schoonhoven graag inlijven.

Eerder vertrokken Eljero Elia en Warner Hahn al bij de kampioen van Nederland.