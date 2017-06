Politie achtervolgt dronken, spookrijdende Rozenburger

Een dronken man uit Rozenburg is opgepakt na een wilde achtervolging over de Botlekweg. Hij reed daarbij een flink stuk tegen het verkeer in.

De politie was zondagavond laat gebeld omdat de man een familielid met de dood zou hebben bedreigd. Agenten zagen de man even later rijden. Hij weigerde te stoppen en reed al slingerend en spookrijdend over de Botlekweg. De politie tikte de auto aan met een politiewagen en beëindigde daarmee de dollemansrit. De man bleek dronken en had een gaspistool in zijn auto. Hij zit vast voor doodsbedreiging, wapenbezit, spookrijden en ander gevaarlijk rijbedrag.