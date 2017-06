OPEN Rotterdam in de race voor zes prijzen

De lokale omroep is genomineerd in alle categorieën

Lokele omroep OPEN Rotterdam maakt kans op zes Lokale Omroep Awards. De onderscheidingen worden op 9 september uitgereikt in Beeld en Geluid in Hilversum.

OPEN Rotterdam is in alle categorieën genomineerd. Hoofdredacteur Rob Freijssen, trots: "We zien dit als een beloning voor onze moderne en innovatieve manier van werken, in een team met een mix van jonge talenten en meer ervaren mediamakers. Ik vind dat OPEN Rotterdam als modern mediabedrijf ook echt een ambassadeur is voor de stad."

Naast OPEN Rotterdam zijn ook RTV Dordrecht en WOS Media (Midden-Delfland, Westland, Maassluis) genomineerd. RTV Dordrecht maakt kans op één prijs, WOS Media op drie.