Wietplantage in uitgebrand Leerdams pand

Het is nog onduidelijk of de wietplantage de oorzaak van de brand is geweest

In het uitgebrande pand in de binnenstad van Leerdam is een hennepkwekerij gevonden. Of de wietplantage ook de oorzaak van de brand is geweest, wordt nog onderzocht.

In de nacht van zaterdag op zondag werden in de Hoogstraat een winkel met een bovenwoning en twee naastgelegen panden in de as gelegd. Er werden honderd brandweerlieden ingezet. Zo kon voorkomen worden dat het vuur oversloeg naar andere panden in het historische centrum van Leerdam.