De Open Microfoon: wat heb je te melden?

Open Microfoon van Rijnmond Nu

Nee, helaas is de week niet doormidden, al zou je het bij de Open Microfoon wel denken. Maar we hebben de programmering ietsjes aangepast. Dus in plaats van Woensdag ben je NU al aan de beurt om te praten over jouw belevenissen. Wat heb je te melden? Bel 010 - 436 44 36.

Meepraten over het Nieuws, dat je hoort of leest? Durf je nog op vakantie naar Londen? Komt er ooit nog een kabinet? Komt de doodrijder op de Maasboulevard goed weg met de eis van het OM? Of wil je graag een oproep doen voor een leuk feest in het park? Zoek je nog leden voor je cluppie? Komt er een mooi openluchtconcert aan? Wil je je gal spuwen over een misstand? Voel je je tekort gedaan? Heb je een klacht? Zeg het in de Open Microfoon! 010 - 436 44 36. Naarstig op zoek naar een tweedehands parasol? Of heb je juist een vriezer in de aanbieding? Roep de hulp in van je mede-luisteraar! Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl. Of stuur een leuke zomerse foto via twitter naar @JournalistRuud! Gebruik dan wel #RijnmondNu :

Door: Ruud de Boer Correctie melden