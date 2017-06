Cor Pot ziet Van Persie graag naar Feyenoord komen

Voetbaltrainer Cor Pot ziet Robin van Persie volgend seizoen graag in het shirt van Feyenoord voetballen. Analyticus Geert den Ouden ziet ook mogelijke struikelblokken. Over de meer waarschijnlijkere komst van Jean-Paul Boëtius is het tweetal overwegend positief.

Pot was het afgelopen seizoen assistent van hoofdtrainer Dick Advocaat bij het Turkse Fenerbahce. De club waar Van Persie toen en nu onder contract staat. "Ik heb zulke mooie dingen van hem gezien op de trainingen en ook in de belangrijke wedstrijden stond Van Persie er. Als hij fit is, is hij nog steeds geweldig. Maar ook buiten het veld kan hij een toegevoegde waarde zijn voor de jonge jongens", zegt Pot.

Oud-spits Geert den Ouden is iets minder enthousiast dan Pot. "Van Persie heeft het afgelopen seizoen niet alles gespeeld bij Fenerbahce. Als je van een Manchester United komt, moet je je afvragen of je nog wel zo goed bent." Ook is de positie van de Rotterdammer voor Den Ouden een kritisch punt. "Waar ga je hem opstellen in een 4-3-3 systeem. Op 10?"

Jean-Paul Boëtius

Geert den Ouden staat positiever tegenover het eventueel terughalen van Jean-Paul Boëtius. "In het 4-3-3 systeem dat Feyenoord speelt, heb je behoefte aan een speler die goede voorzetten kan afleveren. Vergeleken met Elia is Boëtius daar beter in."

Over de vleugelaanvaller is Pot minder enthousiast. "Hij was een talentvolle jongen, maar dat kon hij bij FC Basel niet waarmaken. Vervolgens werd hij aan Genk verhuurd en nu hoor je zijn naam bij Feyenoord." Pot mist creativiteit ook in het scoutingsbeleid van Feyenoord. "Je hoort alleen maar dezelfde namen."