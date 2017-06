Riwal defintief ook volgend seizoen hoofdsponsor FC Dordrecht

FC Dordrecht en Riwal Hoogwerkers hebben maandag het contract ondertekend waarin staat dat zij nog een seizoen langer hoofdsponsor van de club blijven. Op de nieuwjaarsreceptie spraken beide partijen al de intentie uit om met elkaar door te gaan.

Het is inmiddels het twaalfde seizoen voor Riwal als hoofdsponsor van FC Dordrecht. Daarmee is het de langst zittende hoofdsponsor in het betaalde voetbal in Nederland. Daarnaast is Riwal ook de naamgever van het stadion.

Op de website van de club zegt FC Dordrecht voorzitter Ton Rietdijk erg blij te zijn met de verlenging. "Dat het bedrijf al twaalf jaar aan ons verbonden is, zegt alles over de betrokkenheid en het vertrouwen in het beleid", aldus Rietdijk.