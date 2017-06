Slappe aardappelplanten door droogte- en hittestress

De aanhoudende droogte en het warme weer baren de akkerbouwers in de regio zorgen. De gewassen op het land komen nu al flink wat water tekort en als de droogte aan blijft houden, kan de oogst dit jaar wel eens flink tegen vallen.

Op het land van Land en tuinbouw Organisatie (LTO) voorzitter Johan van Driel staan de aardappelplanten er slap bij. "Alles hangt en dat is een teken van droogtestress en hittestress," legt hij uit. "De plant hoort ook niet in bloei te staan. Ook dat is het teken dat het niet goed gaat".

Minder opbrengst

Volgens Van Driel maken veel telers zich zorgen om hun oogst, want ook onder de grond ziet de situatie er niet goed uit. "Ik heb er vanmorgen wat planten uitgetrokken, maar de nieuwe aardappelen zijn nog steeds erg klein".

Hij is bang dat er door de warmte minder kilo's per hectare van het land zullen komen. "Daarmee kan ik mijn kostprijs niet dekken. Dan komt er te weinig binnen om de rekeningen te kunnen betalen".

Bewateren

De enige manier om de oogst nog enigzins te redden, is het nat houden van de planten. Veel boeren doen dat nu voornamelijk in de nachtelijke uurtjes, maar als de droogte aanhoudt, gaat de kraan ook overdag aan. "We weten alleen niet hoelang we dat kunnen doen. Als er straks ook niet genoeg water in de sloten staat, dan houdt het helemaal op."Het is de eerste keer dat Van Driel bewust zo'n droog jaar meemaakt. "Mijn vader heeft het eerder meegemaakt. In 1976. Dat jaar staat in de geheugen van de oudere boeren gegrift. Het was extreem droog en daardoor was de aardappelprijs enorm hoog. Mijn vader heeft toen uiteindelijk goed geboerd, maar of wij dat geluk ook hebben, is afwachten".