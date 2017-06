Pas op! Zwemmersjeuk bij de Kralingse Plas

"Waarschuwing voor zwemmersjeuk! Kans op huidirritatie!", meldt een groot waarschuwingsbord bij de Kralingse Plas in Rotterdam.

Zwemmersjeuk is een huiduitslag die jeuk kan veroorzaken of zelfs branderig kan aanvoelen. De jeuk wordt veroorzaakt door larven van een platworm die onder de huid kruipen. De gevolgen kunnen twaalf uur tot enkele weken aanhouden.

Ondanks de waarschuwingsborden is het druk bij de Kralingse Plas. Jeuk? Ach...."Het water is zo koel, zo lekker fris", roepen de kinderen van groep 8 van basisschool Het Landje. "We weten dat we jeuk kunnen krijgen, maar zwemmen is gewoon zo fijn!"