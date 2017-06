Nederland blijft ongeslagen op World Hockey League

De Nederlandse hockeyers zijn op de World Hockey League nog altijd ongeslagen. De ploeg van Max Caldas versloeg maandag Canada met 3-1.



Het was voor Oranje de derde overwinning op rij. Eerder werden Schotland (3-0) en Pakistan (4-0) aan de kant gezet. Door de overwinning is Nederland al zeker van de kwartfinale in Londen. Bij een overwinning op India dinsdagmiddag eindigt Oranje als groepswinnaar.



Nederland kwam na veertien minuten op voorsprong door een rake strafcorner van Mink van der Weerden. Op slag van rust kwam Canada op gelijke hoogte. Na een overtreding van de Rotterdamse doelman Pirmin Blaak schoot Scott Tupper een strafbal binnen. Thijs van Dam was met de assist op de 2-1 belangrijk voor oranje. De aanvaller van Hockey Club Rotterdam gaf de bal na een prima aanval aan Jorrit Croon, die de bal rustig over de doellijn zag rollen. Micro Pruyser stelde met een doelpunt in de 53ste minuut de zege veilig.