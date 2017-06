Geen spreektijd voor vader van Meisje van Nulde

De nabestaanden van Rowena Rikkers, ook bekend als het Meisje van Nulde, hebben niet het woord mogen voeren in de rechtszaak tegen Mike J. over de verlenging van zijn tbs-maatregel.

De rechtbank wees maandag het verzoek daartoe van vader Martin Huisman en zijn dochter Rochelle af, omdat de wet daarvoor geen ruimte biedt. J. is veroordeeld voor de dood van Rowena.

De voorzitter van de rechtbank wendde zich aan het begin van de zitting wel tot de nabestaanden, die een uitgebreide brief hadden geschreven aan de rechtbank. De vader en het zusje van Rowena zijn verbolgen dat zij nooit hun zegje hebben kunnen doen in een rechtszitting.

Ook zijn ze boos dat J. zonder overleg met de nabestaanden onbegeleid verlof heeft gekregen.

De rechter toonde begrip voor hun emoties en gevoel van machteloosheid, maar stelde dat spreekrecht in een tbs-zitting niet bij wet is geregeld.

Het Openbaar Ministerie verzocht de rechtbank de tbs-maatregel voor Mike J. met twee jaar te verlengen. De rechtbank doet daar over twee weken uitspraak over.

Geweld



J. was de stiefvader van Rowena, die in 2001 op 4-jarige leeftijd overleed. Het meisje werd opgesloten in een hondenhok, onder de koude douche gezet en kreeg stompen in haar buik. Ze bezweek uiteindelijk aan het geweld.

Mike J. legde het lijkje van Rowena in de vriezer en zaagde het later in stukken. Hij gooide de lichaamsdelen op verschillende plekken in het water.

De kleuter kon pas in oktober 2001 geïdentificeerd worden als Rowena Rikkers. Dat gebeurde nadat in de media een foto van het afgietsel van haar hoofd was gepubliceerd.

Rowena werd herkend aan het kenmerkende spleetje tussen haar tanden. Tot die tijd heette ze in de pers Het Meisje van Nulde.

Mike J. werd door de rechter veroordeeld tot twaalf jaar cel, plus tbs. De moeder van het meisje, Wanda, kreeg acht jaar gevangenisstraf en is alweer enige tijd op vrije voeten.