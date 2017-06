Chemours loost illegaal GenX in de Merwede

Chemours loost in Dordrecht illegaal GenX op rivier de Merwede. Dat heeft minister Schultz van milieu vanavond gemeld aan de Tweede Kamer. Ze zegt dat Rijkswaterstaat hier hard tegen zal optreden.

GenX is de vervanger van het inmiddels niet meer in gebruik zijnde PFOA. Ook de nieuwe stof is omstreden. Het bedrijf zegt dat het veilig is, maar toxicologen twijfelen daaraan. Het zou ook kankerverwekkend zijn.

Voor de indirecte lozing van de stof heeft Chemours een vergunning, maar niet voor directe lozingen op de rivier. Het gaat hierbij om één procent van wat het bedrijf in totaal aan GenX loost.

Om de kwaliteit van het drinkwater op termijn te beschermen besloot de Provincie onlangs om de uitstoot in een nieuwe vergunning te beperken. Chemours is daartegen in beroep gegaan. het vindt de nieuwe regels te streng.