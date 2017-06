Actie tegen bedrijventerrein Dordtse Kil 4

Bewoners van het Dordtse buitengebied gaan dinsdagavond voor het Stadskantoor protesteren tegen de komst van bedrijventerrein Dordtse Kil 4. De actiegroep van bewoners van de Rijksstraatweg en de Wieldrechtse Zeedijk wordt gesteund door Milieudefensie.

"De vrachtwagens zullen hier zeven dagen per week 24 uur af en aan rijden. Dat is niet alleen een aanslag op onze gezondheid. Daar heeft heel Dordt last van. Hoezo een duurzame stad? Ik vind het een schandalig plan", zegt bewoner Erik Slijkhuis.

Mede-bewoner Jan Alleblas vindt dat de gemeente letterlijk en figuurlijk een grens overschrijdt: "Al sinds 1973 is de Wieldrechtse Zeedijk de grens tussen bebouwing en groen polderland. Dat heeft de gemeente zelf altijd gezegd."

130 voetbalvelden



Milieudefensie twijfelt ernstig aan nut en noodzaak van het bedrijventerrein: "En wij zijn niet de enige, ook de provincie Zuid-Holland heeft Dordt geadviseerd om nog eens te onderzoeken of dit terrein wel nodig is, maar de gemeente dramt gewoon door", zegt Arij van der Stelt.

Wethouder Jasper Mos (VVD) is nog steeds overtuigd, dat het ruim 130 voetbalvelden metende terrein nodig is: "We hebben gewoon geen grote kavels meer. Er zijn bedrijven die zich hier willen vestigen en zonder Dordtse Kil 4 moeten we nee verkopen."



Waar de bewoners denken dat het beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald is, denkt Mos dat het point of no return al gepasseerd is: "Er is al 22 miljoen euro geïnvesteerd met Rijk en Provincie, ook hebben we gronden verworven."

Strop



Niet doorgaan van Kil 4 brengt Dordrecht in financiële nood: "We gaan niet meteen failliet maar dan hebben we het wel over een strop van tientallen miljoenen euro's. Ook de aanpak van het nu al regelmatig vastlopende knooppunt A16/N3 hangt hier van af."

Rijkswaterstaat wil van de gemeente Dordrecht op korte termijn uitsluitsel over de komst van het bedrijventerrein: "Dat krijgt een aansluiting op de A16, die meteen verbreed wordt. Zonder Kil 4 gaat Rijkswaterstaat dit knelpunt niet aanpakken"", zegt Mos.

Ook die verbreding van de A16 zien de omwonenden niet zitten. Erik Slijkhuis: "Er moeten over een lengte van twee kilometer bomen gekapt worden, die nu nog een soort buffer zijn. Ook schuift de weg 25 meter naar ons toe. Alsof we nog niet genoeg overlast hebben."