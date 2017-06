Joost Eerdmans: 'Ik denk dat Geert Wilders 'm knijpt'

Als het aan PVV-leider Geert Wilders ligt, worden de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar harder dan hard. Dat heeft hij per app laten weten.

Lijsttrekker Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam zegt dat de app van Wilders een tijdje terug heeft ontvangen. Aanleiding waren tweets van Wilders waarin hij Leefbaar beschimpte als 'slapjanussen'en 'plucheplakkers'.

Eerdmans nam per app contact op met Wilders en vroeg hem waarom hij het zo scherp speelt. "Nou, daar kwam hij op terug met 'het wordt alleen nog maar erger als het aan mij ligt'."

Afgelopen weekend stuurde Wilders een tweet de wereld in met de tekst 'Eerdmans kiest voor een AZC, de PVV voor Rotterdammers'. Daarmee doelde hij op de bouw van een asielzoekerscentrum in Rotterdam-Beverwaard.

Toch ziet Eerdmans de PVV nog steeds als een bondgenoot in Rotterdam. "Onze kiezers denken 'waarom doe je dit?'. Want we hebben meer overeenkomsten dan verschillen"' zegt Eerdmans. "Maar Leefbaar Rotterdam bestuurt hier gewoon de stad, al zolang en met een vaste aanhang. Ik denk dat Wilders 'm knijpt. Dat hij serieus bang is of hij wel een goede kans krijgt in Rotterdam."