Donorkinderen mogen archief van spermadokter bekijken

Donorkinderen, ouders en donoren kunnen vanaf nu de administratie van spermadokter Jan Karbaat inzien. Het archief van zijn kliniek, MC Bijdorp in Barendrecht, is opengesteld, heeft minister Schippers laten weten.

Aanvragen om in de administratie te mogen kijken, lopen via de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Het is de vraag wat er in het archief is te vinden. MC Bijdorp moest in 2009 sluiten, juist omdat de dossiers niet op orde waren.

Zo mixte Jan Karbaat sperma van verschillende donoren. Ook zou hij op grote schaal zijn eigen zaad hebben gebruikt om vrouwen zwanger te maken.

Jan Karbaat overleed in april dit jaar.